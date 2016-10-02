Emekliye peşin para ödenecek

Emeklilerin merakla bekledikleri promosyon konusunda artık formül giderek netleşiyor. Anlaşmada sona gelinirken başta Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankalarının promosyonda öncülük yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ziraat Bankası promosyonu açıkladıktan sonra milyonlarca emeklinin maaşlarını bu bankaya taşıması gündeme gelecek. Banka ise promosyon ödemesini 3yıllık olarak peşin verecek. Böylece emekliler her yıl promosyon almak için beklemeyecek ve dönemin başında paralarını cebine koyacak. Ödemeler tek seferde yapılacak.
152 MİLYAR LİRA ÖDENDİ
Her emeklinin alacağı promosyon birbirinden farklı olacak. Burada kriterleri maaş miktarları ve maaşınbankada kalış süresi gibi konular belirleyecek. Yüksek maaş alan emeklinin promosyonu da yüksek olacak. Emeklilere promosyon kapsamında toplu olarak 3 yıllık ödemenin yapılması ve ilk ödemelerin bu yılın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Milyonlarca emekliye müjdeyi vermek ise yeni Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na kısmet olacak. SGK tarafından 2015'te 485 bin 410'u yaşlılık, 11 bin 847'si malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 497 bin257 kişiye emekli aylığı bağlanmıştı. Sisteme yeni dahil olanlarla birlikte geçen yıl emeklilere aylıkları kapsamında toplam 152 milyar lira ödeme, bankalar aracılığıyla yapılmıştı.
MAAŞA GÖRE SİSTEM Promosyon tutarını iki kriter belirleyecek. Bu kriterlerden biri emekliye ödenen maaş, diğeri de emeklilerin paralarını bankada tutma süresi olacak. Maaşı yüksek olanla parasını bankada daha uzun tutan fazla promosyon alacak. Maaşa göre; 4 ayrı kademe oluşturuldu. Bu kademeler de '500 TL'nin altındamaaş alanlar', '500-1000 TL arası maaş alanlar', '1000-2000 lira arası maaş alanlar' ve '2000 lira üstü maaş alanlar' şeklinde belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.