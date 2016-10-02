Apple gizli gizli iPhone 8 yapıyor

iPhone 7'yi yeni lanse eden Apple şimdiden iPhone 8'in dizayn çalışmalarına başladı. İsrail'de geliştirilen iPhone 8'in radikal değişiklikler barındıracağı söyleniyor. Şirket içinden bir yetkilinin verdiği bilgilere göre yeni Iphone 8 eski modeller 6S ve 7 den çok daha farklı olacak. Daha iyi bir kamerayla donatılacak iPhone 8 için 800 çalışan Herzliya'daki ofiste geliştirmelerine devam ediyor. Tel Aviv'in 15 kilometre kuzeyinde yer alan merkez Apple'ın 2012 ve 2013'te satın aldığı İsrail'deki firmalarını da içinde barındırıyor.