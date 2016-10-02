Ekonomiyi baltalamayı da amaçlayan 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeler,Türkiye'nin güçlü gidişatını frenleyemedi. Son olarak Moody's'in, göstergeleri tek yanlı yorumlayarak Türkiye'nin kredi notunda yaptığı revizyona karşın, ABD'den önemli bir ticaret heyeti Türkiye'de yatırım için ziyaret talebinde bulundu. Şimdilik 20 şirketten oluşan ulaştırma sektöründeki firma heyeti için mart ayı planlaması yapılıyor. Heyete, ABD ekonomi yönetiminden üst düzey bir yetkilinin de eşlik edeceği kaydedildi. Söz konusu heyet, Türk firmalarıyla görüşüp, ortaklıklar için işbirliği yapacak.

ULAŞTIRMA AĞIRLIKLI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ağırlıklı olarak ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu heyet, mart ayında çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. 20'yi aşkın şirket sayısının, ziyarete kadar daha da artması bekleniyor.

3. ÜLKELERDE ORTAK İŞ

Söz konusu heyette, dev şirketlerle birlikte, KOBİ düzeyinde de şirketlerin yer alacağı belirtildi. Şirketlerin, Türk şirketlerinin deneyimlerinden yararlanarak 3. ülkelerde ortak iş yapılmasının yanı sıra, Türkiye'de de ortak iş yapma gibi seçenekleri araştıracağı belirtildi. Öte yandan, Türk KOBİ'ler de, ABD hükümeti tarafından ülkeye davet edildi. Yapılan davetler kapsamında, 15 KOBİ, Las Vegas'taki Madencilik Fuarı'na götürülürken, KOBİ'lerin ABD'li muadilleri ile ikili görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

KUVVETLİ EKONOMİ İLGİLERİNİ ÇEKTİ

Heyetin ziyaretine ilişkin bilgi veren diplomatik kaynaklar, ABD'li şirketlerin, Türkiye'deki teşviklerin farkında olduğunu belirterek, ilgiye dikkat çekti. Yetkililer, Moody's'in kredi notu kararının burada iş yapmak isteyen şirketleri çok fazla etkilemediğinin altını çizerken,"Darbe girişimi oldu, ondan önce terör saldırıları vardı. Yaşanan sorunlar, güvenlik endişesi yaratıyor ama yine de geliyorlar. Ekonominin kuvvetli olması ve pazardaki çekici unsurlar firmaları her zaman buraya gelmeye teşvik edecek" değerlendirmesini yapıyor.

TÜRK KOBİ'LERE DAVER

Akşam'da yer alan habere göre diğer taraftan madenciliğin ardından önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan diş teknolojilerine ilişkin bir başka fuara da yine Türk KOBİ'lerinin davet edileceğine de dikkat çekildi.