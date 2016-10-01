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Yeni dönem! Dikkat bu haber herkesi ilgilendiriyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, nın enflasyona etkisinin güçlü olduğunu söyledi. Şimşek, konuyla ilgili erken uyarı sisteminin getirildiğini belirtti.

Yeni dönem! Dikkat bu haber herkesi ilgilendiriyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gıda enflasyonuna karşı geliştirilen erken uyarı sistemi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de nın enflasyona etkisinin benzer ülkelerden daha yüksek olduğuna işaret eden Şimşek, gıda fiyatlarında oynaklığın da daha fazla olduğunu söyledi. Şimşek, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin sekreterya görevinin Merkez Bankasına verildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

'KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA OLACAK'
"En önemli konulardan biri şu; biz bu komitenin sekreteryasını Merkez Bankası'na verdik. Banka çok güçlü bir ekiple gıda fiyatlarında hangi ürünlerde arz fazlası veya açığı oluşabilir, önceden yapacağı çalışmalarla nerede bir takım tıkanmalar var bizi uyaracak. Biz de hızlı tedbir alacağız. Gerekirse Ekonomi Bakanlığına ileteceğiz, ona göre dış ticaret tedbirleri alacağız. Erken uyarı sistemi ve uyarıya yönelik olarak hızlı tedbir alma yöntemiyle çalışacağız. Özetle çok kapsamlı bir çalışma olacak."
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi 18:09
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