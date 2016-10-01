Sen misin Apple’a rakip olan

Akıllı telefon pazarında ABD'li Apple'ın en büyük rakibi olan Güney Koreli Samsung'un başı dertten kurtulmuyor. Amerika'da GalaxyNote 7'ye getirilen uçak yasağından sonra, şimdi de markanın çamaşır makinelerinin patladığı haberleri ülkede yayılmaya başladı. Patlayan makine görüntüleri sosyal medyada yayılınca inceleme başlatan Amerikan Tüketici ÜrünGüvenliği Komisyonu, 2011-2016yılları arasında üretilen Samsung çamaşır makineleri için güvenlik uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, makine içerisindeki bazı parçaların patlama riski taşıdığına dikkat çekildi. Komisyon, sorunun çözülmesi için Samsung ile görüşmelerini sürdürdüğünü de açıkladı. Samsung ise iddiaları kabul etmedi.
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