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Sen misin ’a rakip olan

Sen misin Apple’a rakip olan
Akıllı telefon pazarında ABD'li 'ın en büyük rakibi olan Güney Koreli Samsung'un başı dertten kurtulmuyor. Amerika'da Galaxy Note 7'ye getirilen uçak yasağından sonra, şimdi de markanın çamaşır makinelerinin patladığı haberleri ülkede yayılmaya başladı. Patlayan makine görüntüleri sosyal medyada yayılınca inceleme başlatan Amerikan Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, 2011-2016 yılları arasında üretilen Samsung çamaşır makineleri için güvenlik uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, makine içerisindeki bazı parçaların patlama riski taşıdığına dikkat çekildi. Komisyon, sorunun çözülmesi için ile görüşmelerini sürdürdüğünü de açıkladı. Samsung ise iddiaları kabul etmedi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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