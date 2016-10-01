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"İhracatımızı artıracak"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, yüzde 10'luk indirimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhracatımızı artıracak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Sanayi için büyük bir girdi olan fiyatlarının düşmesi, üretim maliyetlerinin azalmasına ciddi bir katkı sağlayacak, ihracat artacak." dedi.

"REKABET GÜCÜ ARTACAK"
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ve bugünden itibaren geçerli olacak y

"İHRACATIMIZI ARTIRACAK"
Bakan Albayrak'ın bu konu üzerinde uzun süredir çalıştığını ve nihayetinde indirimin faturalara yansıyacağını belirten Özlü, sanayi sektörüne önemli bir yansıması olacağını söyledi.

Faruk Özlü, "Bu indirim, üretim maliyetlerini azaltacağı için ihracattaki rekabet gücümüzü artıracak. Türk üreticilerin, sanayicilerimizin ürünleri daha uygun maliyetlerle dünya piyasalarında rekabete girecek. Bu da ihracatımızı artıracak. Bu indirim, sanayicimizin rekabet gücünü en az yüzde 10 artıracak." diye konuştu.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi 13:14
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