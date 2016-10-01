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Enerjide yeni dönem

Ege Denizi'nde yılbaşından itibaren yüzer LNG terminallerinin devreye alınmaması planlanıyor. Bu terminallerle doğalgaz arz güvenliği oluşturulması amaçlanıyor.

Enerjide yeni dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , yılsonunda yüzer LNG terminali diye de adlandırılan gemilerinin devreye alınmasının planlandığını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, ilk FSRU Ege Denizi'nde duracak. Bu gemiler sayesinde, özellikle kış aylarında mevcut kaynakların herhangi birinde kesinti olması durumunda enerji arzında sorun yaşanmayacak. Yıllık 1 milyar metreküp kapasiteye sahip gemilerin doğalgaz arz güvenliği için destek oluşturabileceği tahmin ediliyor.

'ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR İÇİN DÜĞMEYE BASTIK'
Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'ndeki Uluslararası Enerji Ajansı'nın Türkiye Raporu Lansmanı'nda konuşan Bakan Berat Albayrak, Türkiye'nin özellikle doğalgaz konusunda önemli yatırımlara imza attığını hatırlatarak, "Doğalgaz depolamanın yanı sıra, yüzer LNG terminali diye de adlandırılan FSRU gemileri ve bölgesel yeni çeşitlendirilmiş boru hattı yatırımlarının, Türkiye'nin gaz piyasasının arz yönünü daha da iyileştirme yönünde yılbaşından itibaren çok önemli adımlar atmak için düğmeye bastık" diye konuştu.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi 18:18
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