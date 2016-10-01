Emekliye maaşa göre promosyon

Yaklaşık 12 milyon emekli muradına eriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında emeklilere promosyon verilmesi için yürütülen görüşmelerde sona gelindi. Tarafların vardığı anlaşmaya göre; verilecek promosyonda emeklilerin aylık miktarları belirleyici olacak, 3 yıllık promosyonlar toplu olarak ödenecek, ilk ödemeler bu yılın sonunda yapılacak. Emekliler maaşlarına göre 3 yıllığına 450 ile 900 lira arasında promosyon alacak.



MÜJDE MÜEZZİNOĞLU'DAN

SGK ile bankalar arasında yaklaşık 6 aydır yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldı. Taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve böylece emekli aylıklarında yapılan kademelendirmeyle emeklilere 3 yıllığına toplam 450 ile 900 lira arasında değişen miktarlarda banka promosyonu verileceği öğrenildi. Promosyon miktarında emeklilerin aylıkları belirleyici olacak. Yani aylığı yüksek olan emeklilere daha yüksek promosyon verilecek. Emeklilere promosyon kapsamında toplu olarak 3 yıllık ödemenin yapılması ve ilk ödemelerin bu yılın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Faruk Çelik ve Süleyman Soylu'nun Çalışma Bakanlıkları dönemlerinde de konuşulan ve çözüme kavuşturması yönünde çaba harcanan promosyon konusu önümüzdeki ay sonuçlandırılacak. Milyonlarca emekliye müjdeyi vermek ise yeni Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na kısmet olacak.



MAAŞ PASTASI 152 MİLYAR LİRA

SGK tarafından 2015'te 485 bin 410'u yaşlılık, 11 bin 847'si malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 497 bin 257 kişiye emekli aylığı bağlanmıştı. Sisteme yeni dahil olanlarla birlikte geçen yıl emeklilere aylıkları kapsamında toplam 152 milyar lira ödeme, bankalar aracılığıyla yapılmıştı.