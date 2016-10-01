Emekliye maaşa göre promosyon

Yaklaşık 12 milyonemekli muradınaeriyor. SosyalGüvenlik Kurumu (SGK) ilebankalar arasında emeklilerepromosyon verilmesi içinyürütülen görüşmelerde sonagelindi. Tarafların vardığıanlaşmaya göre; verilecekpromosyonda emeklilerinaylık miktarları belirleyiciolacak, 3 yıllık promosyonlartoplu olarak ödenecek, ilködemeler bu yılın sonundayapılacak. Emeklilermaaşlarına göre 3 yıllığına450 ile 900 lira arasındapromosyon alacak.
MÜJDE MÜEZZİNOĞLU'DAN
SGK ile bankalar arasında yaklaşık 6 aydır yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldı. Taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve böylece emekli aylıklarında yapılan kademelendirmeyle emeklilere 3 yıllığına toplam 450 ile 900 lira arasında değişen miktarlarda bankapromosyonu verileceği öğrenildi. Promosyon miktarında emeklilerin aylıkları belirleyici olacak. Yani aylığı yüksek olanemeklilere daha yüksekpromosyon verilecek. Emeklilere promosyon kapsamında toplu olarak 3 yıllık ödemenin yapılması ve ilk ödemelerin bu yılın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Faruk Çelikve Süleyman Soylu'nunÇalışma Bakanlıkları dönemlerinde de konuşulan ve çözüme kavuşturması yönünde çaba harcanan promosyon konusu önümüzdeki ay sonuçlandırılacak. Milyonlarca emekliye müjdeyi vermek ise yeni Çalışma BakanıMehmetMüezzinoğlu'na kısmet olacak.
MAAŞ PASTASI152 MİLYAR LİRA
SGK tarafından 2015'te 485 bin 410'u yaşlılık, 11 bin 847'si malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 497 bin 257 kişiye emekli aylığı bağlanmıştı. Sisteme yeni dahil olanlarla birlikte geçen yıl emeklilere aylıkları kapsamında toplam 152 milyar lira ödeme, bankalar aracılığıyla yapılmıştı.
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