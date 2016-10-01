Düşük faiz uygulayın

Bankacılık Düzenlemeve Denetleme Kurumu(BDDK) Başkanı MehmetAli Akben, kredi kartı vetüketici kredisi borçlarını 72 ayakadar yapılandırma imkanıkonusunda önemli açıklamalaryaptı. Yapılandırmada toplammaliyet açısından faizlerinyüksek olup olmayacağına ilişkinsoruya Akben, "Faiz belirlemesiMerkez Bankası'nın bir kararı.BDDK'nın faiz konusunda 'Şunuuygula, bunu uygula' diye birşeyi yok. Tabii ki, bekliyoruz kidüşük faiz uygulasınlar" yanıtınıverdi. 72 ay ile esnek bir vadearalığı bıraktıklarını belirtenAkben, şöyle konuştu:"Her borçlunun ya daborcunu yapılandırmak isteyeninbankalarla uzlaşacaklarınıdüşünüyoruz. Burada çokuzlaşılmaz bir nokta çıkarsa tabiiki gereken konularda görüşürüz.Elbette ki ödeme kolaylığısağlamak içindir, buradan birpara kazanmak, insanları üzmekiçin değildir. Rahatlamak içinyapılmış bir düzenlemedir.Gecikmeye düşenler de bundanyararlanacaktır."
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