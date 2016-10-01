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Düşük faiz uygulayın

Başkanı, yapılandırmada ın düşük faiz uygulamasını beklediklerini belirtti, uygulamadan gecikmeye düşenlerin de yararlanabileceğini söyledi

Düşük faiz uygulayın
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarını 72 aya kadar yapılandırma imkanı konusunda önemli açıklamalar yaptı. Yapılandırmada toplam maliyet açısından faizlerin yüksek olup olmayacağına ilişkin soruya Akben, "Faiz belirlemesi Merkez Bankası'nın bir kararı. 'nın faiz konusunda 'Şunu uygula, bunu uygula' diye bir şeyi yok. Tabii ki, bekliyoruz ki düşük faiz uygulasınlar" yanıtını verdi. 72 ay ile esnek bir vade aralığı bıraktıklarını belirten Akben, şöyle konuştu: "Her borçlunun ya da borcunu yapılandırmak isteyenin la uzlaşacaklarını düşünüyoruz. Burada çok uzlaşılmaz bir nokta çıkarsa tabii ki gereken konularda görüşürüz. Elbette ki ödeme kolaylığı sağlamak içindir, buradan bir para kazanmak, insanları üzmek için değildir. Rahatlamak için yapılmış bir düzenlemedir. Gecikmeye düşenler de bundan yararlanacaktır."
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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