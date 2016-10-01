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Doktora eş durumu i kalktı

Doktora eş durumu tayini kalktı
Sağlık Bakanlığı, stratejik personelin tanımını değiştirerek, doktorlarla birlikte uzman hekim, diş hekimleri ve eczacıları da aynı kategoriye aldı. Yeni düzenleme ile eşi özel sektörde çalışan stratejik personel eş tayin talebinde bulunamayacak. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre stratejik personel tanımı değiştirildi. Önceki yönetmelikte, sadece doktorları alan stratejik personel tanımına, uzman hekimler, diş hekimleri ve eczacılar da eklendi. Eşi özel sektörde çalışanların eş durumu talebi stratejik personel olarak tanımlanan doktor, diş hekimi ve eczacılar için de geçerli olmayacak.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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