Çılgınlık Türkiye’de

iPhone'lar Türkiye 'ye geliyor. Satış tarihleri açıklanmaya başladı. iPhone 7 ve yeni Apple Watch 7'yi'de satışa sunacak. Şirket; iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile Apple'ın yeni nesil akıllı saati Watch Series 2'yi'den itibaren Türkiye'de satışa sunacağını duyurdu. Açıklamaya göre, Turkcell'liler 7 Ekim'den itibaren yeni iPhone modellerini ve Apple Watch Series 2 ile Apple Watch Series 1 model akıllı saatleri internetten ön sipariş vererek alabilecek.da iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ıde mağazalarında satışa sunulacak. Kullanıcıların iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için şimdiden itibaren internetten ön kayıt yapabileceği kaydedildi.ise iPhone 7 ve iPhone Plus modellerinitarihi itibariyle internet üzerinden ön satışa sunacak. Vodafone, yeni iPhone akıllı telefonlarının satışına iseitibariyle başlayacak.