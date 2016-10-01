Çılgınlık Türkiye’de

Yeni iPhone'lar Türkiye'ye geliyor. Satış tarihleri açıklanmaya başladı. Turkcell, iPhone 7 ve yeni Apple Watch 7'yi 7 Ekim'de satışa sunacak. Şirket; iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile Apple'ın yeni nesil akıllı saati Watch Series 2'yi 7 Ekim'den itibaren Türkiye'de satışa sunacağını duyurdu. Açıklamaya göre, Turkcell'liler 7 Ekim'den itibaren yeni iPhone modellerini ve Apple Watch Series 2 ile Apple Watch Series 1 model akıllı saatleri internetten ön sipariş vererek alabilecek. Türk Telekom da iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı 14 Ekim'de mağazalarında satışa sunulacak. Kullanıcıların iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için şimdiden itibaren internetten ön kayıt yapabileceği kaydedildi. Vodafone Türkiye ise iPhone 7 ve iPhone Plus modellerini 7 Ekim tarihi itibariyle internet üzerinden ön satışa sunacak. Vodafone, yeni iPhone akıllı telefonlarının satışına ise 14 Ekim itibariyle başlayacak.
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