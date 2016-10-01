Borcu kapat emekli ol

Bağ-Kur prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar, yapılandırma ile muradına eriyor. Yapılandırma kapsamında faiz siliniyor, bunun yerine enflasyona göre bir güncelleme yapılıyor. İsteyen peşin ödemeyi seçerek, ana parayı ve hesaplanan enflasyon tutarının yarısını yatırıp hemen emekli olabiliyor. İsteyen de taksiti seçiyor, borcu biter bitmez emekli oluyor. Taksitli ödemede ana para ve enflasyon tutarından oluşan borca seçilen taksit sayısına göre ilgili katsayılar ekleniyor. Ayrıca nakiti olmayanlar için krediyle borcu kapatma imkanı da getirildi. Sosyal güvenlik il/ merkez müdürlüklerine yapılandırma başvurusunda bulunup, buradan alacağı 'prim borcunu ödemesi halinde emekli olabilecek' yazısıyla Ziraat Bankası'na müracaat edenler kredi kullanabiliyor.