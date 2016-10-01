Avrupa’nın bankaları patates oldu

Siparişle iş yapan, Türk ekonomisini karalamaya kalkan Moody’s, Avrupa’yı göremiyor. Deutsche Bank ve Commerzbank’ın ardından ING Bank’ta da kriz çıktı. Hisseler yerle bir oldu. Deutsche Bank’ın bir hissesinin değeri hamburger ve patates fiyatına düştü...
MOODY'S; gerekçesiz kararları ile ülkemizin notunu düşürüp algı operasyonu yapmaya çalışırken, kendi önünde olanları görmezden gelmeyi tercih ediyor. Krizlere göğüs germe becerileri ile dayanıklılıklarını her platformda gösteren Türk bankalarına karşı, Avrupabankalarında tehlike canlarıçalıyor. Özellikle Alman bankalarından peş peşe kötü haberler geliyor. Tarihinin en kötü günlerini geçiren, hisseleri çakılan Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın ardından, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank da 9bin 600 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Bu haberin yankıları sürerken; bir başka şoke eden haber de dün Hollanda'nın en büyük bankası ING Bank'tan geldi. ING, binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bankanın kıyım hazırlığında olduğu haberiyle birlikte, Amsterdam'daki hisseleri sert şekilde düştü.
TARİHİ DİBİ GÖRDÜ
ABD'nin kestiği 14 milyar dolarlıkcezanın ardından, 'tarihi dibi'gören hisseleri nedeniyle zorgünler geçiren DeutscheBank'taki kriz dederinleşiyor. DeutscheBank'ın piyasa değeriyıl başından bu yanayaklaşık 15 milyar euroeridi. Avrupa'da tek zordurumda olan bu bankalardeğil. Başta Portekiz veİspanyol bankaları olmaküzere tüm bankaların iflasriskini gösteren CDS'lerindeciddi sıçramalarvar.
YÜZDE 90'I ERİDİ Dünyanın devleri arasında olan Deutsche Bank'ın (DB) hisselerinde erimenin boyutları derinleşti. Hisseler Alman hükümetinin kurtarma paketi açıklamaması ve bazı büyük hedge fonların bankayı bırakacağına ilişkin söylentilerin ardından oluşan endişeyle 10 euronun da altına düştü. Hisseler gün içinde 9.90 euroya kadar geriledi. Böylece Deutsche Bank hisseleri, Almanya'da McDonald's ta satılan bir Big Mac Menü değerine kadar düşmüş oldu. 2007'de bankanın hisseleri 100 euronun üzerine kadar çıkmıştı. Yani 2 trilyon euroya yakın aktifi bulunan Almanya'nın en büyük bankasının değeri, 2008 krizinden bu yana yüzde 90 oranında eridi.
MERKEL'İN İZLEYECEĞİ YOL MERAK EDİLİYOR Deutsche Bank hissedarlarını; kötüleşenküresel ekonomik görünüm, negatif faizoranları ve geçen yıl Ekim ayında duyurulanradikal dönüşüm planının uygulamayakonulmasına ilişkin duyulan endişeleretkiledi. Ayrıca, banka hisselerindekidüşüşte ABD makamlarıyla olan hukukisorunların ve sermaye sıkıntılarının da etkiliolduğu belirtiliyor. Kamuoyunda, krizindaha da derinleşmesi durumunda Almanhükümetinin ve Başbakan Angela Merkel'indevreye girebileceği görüşü hakim.
MANİPÜLECİ MOODY'S Sipariş not indirimi ile Türkiye piyasalarını sarsmayı hedefleyen Moody's'in suç işlediği ortaya çıktı. Not indirimi ile Moody's'in piyasaları manipüle etmeye çalıştığı belirlenirken, piyasanın ya da menkul kıymetlerin fiyatını etkileyecek açıklamaların Sermaye Piyasası Kanunu'na göre suç teşkil ettiği belirtildi. Bu arada Gaziantep'li Abdulmutalip Çiçek, Moody's'in kararının yasaya aykırı olduğunu savunarak, savcılığa başvurdu.
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