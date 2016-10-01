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Avrupa’nın ları patates oldu

Siparişle iş yapan, Türk ekonomisini karalamaya kalkan Moody’s, Avrupa’yı göremiyor. Deutsche Bank ve Commerzbank’ın ardından ING Bank’ta da kriz çıktı. ler yerle bir oldu. Deutsche Bank’ın bir hissesinin değeri hamburger ve patates fiyatına düştü...

Avrupa’nın bankaları patates oldu
MOODY'S; gerekçesiz kararları ile ülkemizin notunu düşürüp algı operasyonu yapmaya çalışırken, kendi önünde olanları görmezden gelmeyi tercih ediyor. Krizlere göğüs germe becerileri ile dayanıklılıklarını her platformda gösteren Türk larına karşı, Avrupa bankalarında tehlike canları çalıyor. Özellikle Alman bankalarından peş peşe kötü haberler geliyor. Tarihinin en kötü günlerini geçiren, leri çakılan 'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın ardından, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank da 9 bin 600 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Bu haberin yankıları sürerken; bir başka şoke eden haber de dün Hollanda'nın en büyük bankası ING Bank'tan geldi. ING, binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bankanın kıyım hazırlığında olduğu haberiyle birlikte, Amsterdam'daki hisseleri sert şekilde düştü.

TARİHİ DİBİ GÖRDÜ
ABD'nin kestiği 14 milyar dolarlık cezanın ardından, 'tarihi dibi' gören hisseleri nedeniyle zor günler geçiren Deutsche Bank'taki kriz de derinleşiyor. Deutsche Bank'ın piyasa değeri yıl başından bu yana yaklaşık 15 milyar euro eridi. Avrupa'da tek zor durumda olan bu bankalar değil. Başta Portekiz ve İspanyol bankaları olmak üzere tüm bankaların iflas riskini gösteren CDS'lerinde ciddi sıçramalar var.

YÜZDE 90'I ERİDİ
Dünyanın devleri arasında olan Deutsche Bank'ın (DB) hisselerinde erimenin boyutları derinleşti. Hisseler Alman hükümetinin kurtarma paketi açıklamaması ve bazı büyük hedge fonların bankayı bırakacağına ilişkin söylentilerin ardından oluşan endişeyle 10 euronun da altına düştü. Hisseler gün içinde 9.90 euroya kadar geriledi. Böylece Deutsche Bank hisseleri, Almanya'da McDonald's ta satılan bir Big Mac Menü değerine kadar düşmüş oldu. 2007'de bankanın hisseleri 100 euronun üzerine kadar çıkmıştı. Yani 2 trilyon euroya yakın aktifi bulunan Almanya'nın en büyük bankasının değeri, 2008 krizinden bu yana yüzde 90 oranında eridi.

MERKEL'İN İZLEYECEĞİ YOL MERAK EDİLİYOR
Deutsche Bank hissedarlarını; kötüleşen küresel ekonomik görünüm, negatif faiz oranları ve geçen yıl Ekim ayında duyurulan radikal dönüşüm planının uygulamaya konulmasına ilişkin duyulan endişeler etkiledi. Ayrıca, banka hisselerindeki düşüşte ABD makamlarıyla olan hukuki sorunların ve sermaye sıkıntılarının da etkili olduğu belirtiliyor. Kamuoyunda, krizin daha da derinleşmesi durumunda Alman hükümetinin ve Başbakan Angela Merkel'in devreye girebileceği görüşü hakim.

MANİPÜLECİ MOODY'S
Sipariş not indirimi ile Türkiye piyasalarını sarsmayı hedefleyen Moody's'in suç işlediği ortaya çıktı. Not indirimi ile Moody's'in piyasaları manipüle etmeye çalıştığı belirlenirken, piyasanın ya da menkul kıymetlerin fiyatını etkileyecek açıklamaların Sermaye Piyasası Kanunu'na göre suç teşkil ettiği belirtildi. Bu arada Gaziantep'li Abdulmutalip Çiçek, Moody's'in kararının yasaya aykırı olduğunu savunarak, savcılığa başvurdu.

Barış ERGİN
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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