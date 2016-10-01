31 Ekim’i kaçırmayın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)Başkanı Mehmet Selim Bağlı, SGK'nınbütün alacaklarının yapılandırmakapsamında olduğunu belirterek,"Yapılandırma isteyenlerin 31 Ekim'ekadar başvuruda bulunması gerekiyor.Yoksa bu haktan yararlanamayacaklar. İlktaksit ödemeleri 2 Ocak 2017'de. Yani 2ay sonra. Mutlaka bu haktan yaralanmalarıiçin 31 Ekim'i geçirmemeleri gerekiyor"dedi. SGK ve Ziraat Bankası arasındaimzalanan protokolle Bağ-Kur prim borcuolup emekli olmayı bekleyenlerin kredikullanarak emekli olabileceğini dile getirenBağlı, "Ayrıca Bağ-Kur sigortalılarına 5puanlık prim indirimi imkanı getirildi.Uygulama ile isteğe bağlı sigortalılar hariçolmak üzere 4/b kapsamında sigorta primiödeyenler, primlerini düzenli ödemelerihalinde indiriminden yararlanabilecek" dedi.
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