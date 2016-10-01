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31 Ekim’i kaçırmayın

31 Ekim’i kaçırmayın
Sosyal Güvenlik Kurumu () Başkanı Mehmet Selim Bağlı, SGK'nın bütün alacaklarının yapılandırma kapsamında olduğunu belirterek, "Yapılandırma isteyenlerin 31 Ekim'e kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Yoksa bu haktan yararlanamayacaklar. İlk taksit ödemeleri 2 Ocak 2017'de. Yani 2 ay sonra. Mutlaka bu haktan yaralanmaları için 31 Ekim'i geçirmemeleri gerekiyor" dedi. SGK ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle Bağ-Kur prim borcu olup emekli olmayı bekleyenlerin kredi kullanarak emekli olabileceğini dile getiren Bağlı, "Ayrıca Bağ-Kur sigortalılarına 5 puanlık prim indirimi imkanı getirildi. Uygulama ile isteğe bağlı sigortalılar hariç olmak üzere 4/b kapsamında sigorta primi ödeyenler, primlerini düzenli ödemeleri halinde indiriminden yararlanabilecek" dedi.
Etiketler:
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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