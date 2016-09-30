Azerbaycan Milli Meclisi, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) anlaşmasını onayladı.

Milli Meclis'in güz döneminin ilk oturumunda Azerbaycan hükümetinin başka devletlerle imzaladığı bazı anlaşmalar Meclis'in onayına sunuldu.

Milli Meclis, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan "Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin" anlaşmayı onayladı.

TANAPın 2018'de tamamlanması bekleniyor. Proje kapsamında ilk aşamada Azerbaycan'dan gelecek ve Gürcistan'dan geçecek toplam 16 milyar metreküplük gazın 6 milyar metreküpünün Türkiye iç pazarına ulaştırılması, 10 milyar metreküplük doğalgazın da Türkiye-Yunanistan-Arnavutluk-İtalya rotasını izleyerek Avrupa piyasasına taşınması hedefleniyor.

Toplam kapasitesinin 2023'te 23 milyar metreküpe çıkması planlanan TANAP'ın, 2026'da da 31 milyar metreküp kapasiteye ulaşması öngörülüyor.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) yüzde 58, BOTAŞ'ın yüzde 30 ve İngiliz BP'nin yüzde 12 hisseye sahip olduğu TANAP'ın toplam maliyetinin ise 9,2 milyar dolar seviyesinde olacağı hesaplanıyor.