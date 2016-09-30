  1. 5 milyon Rus gelecek
  2. Memura 285 TL zam

Sebze-meyve ucuzlayacak

Gıda, sebze ve meyve fiyatlarını yakından izleyerek müdahale mekanizmaları oluşturacaklarını belirten Bakan Bülent Tüfenkci, fiyatların düşeceğini söyledi

Sebze-meyve ucuzlayacak
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gıda, sebze ve meyve fiyatlarını yakından izlediklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz Hal Yasası ile biraz daha ucuz sebze ve meyveye ulaşılacak" dedi.

HAL YASASI GELİYOR
Tarladaki fiyatla perakende tezgahları arasında büyük farklılıklar bulunduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Bu farklılıkları giderebilme adına, aradaki zincirin açığa çıkması noktasında ürün künyelerinin faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştu. İlgili düzenlemenin hayata geçirildiğini aktaran Tüfenkci, "Bundan da önemlisi gıda fiyatlarını, nı çok daha yakından izleyerek, ona göre Gıda Komitesi'nin alacağı kararlar doğrultusunda müdahale mekanizmaları oluşturacağız" ifadelerini kullandı. Hal Yasası'nda yeni düzenleme yapacaklarını kaydeden Tüfenkci, "Bu yasayla beraber insanlarımız biraz daha ucuz sebze ve meyveye ulaşmış olacaklar" şeklinde konuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar