Rekor kırdık

SEKTÖR HAREKETLENDİ
Merkez Bankası'nın art arda gerçekleştirdiği toplam 2.5 puanlık faiz indirimi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Konut kredisinde yıllık faiz yüzde 9 olmalı" açıklaması, bankaları Ağustos'ta harekete geçirdi. Bankalar kredi faizlerini aylık bazda yüzde 0.95'e çekerken, yıllık oran yüzde 11.4 seviyesinde bulunuyor. Merkez'in devam eden faiz indirimleri, özellikle 2017 yılından itibaren konutta aylık faizin yüzde 0.60 seviyelerine gerilemesine yönelik beklentileri güçlendirdi. Bankaların konut kredisinde faizi düşürmeye başladığı Ağustos'tan 22 Eylül'e kadar olan dönemde konut kredilerinde 2.4 milyar liralık artış yaşandı. Konutta kredilendirme oranını yüzde 75'ten 80'e çıkaran karar da tüketicilerin alım gücünü artıracak. Sektörü umutlandıran bir diğer gelişme de 150 metrekarenin üzerindeki evler için KDV oranının yüzde 8'e indirilmesi. Ard arda alınan kararların sektörü hareketlendireceği ve satışların bu yıl 1.5 milyonu geçmesi bekleniyor.
5 AYIN ZİRVESİNDE
Son açıklanan konut satış istatistikleri de sektördeki canlılığı gözler önüne serdi. Ağustos'ta Türkiye genelinde 114 bin 751 konutla son 5 ayın en yüksek konut satış rakamına ulaşıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Faizlerde başlayan düşüşün etkisiyle ipotekli satışlar yüzde 54 artarak 36 bin 458'e çıktı. Konut satışı, yılın ilk 8 ayında ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 2 artarak 844 bin 893'e yükseldi.
DEVLET KATKISI BAŞLADI
Hükümetin sektöre destek olmak için bu yıl yürürlüğe koyduğu Konut Hesabı ve Devlet Katkısı uygulaması da vatandaşı cesaretlendiriyor. 26 Ağustos'ta başlayan uygulama kapsamında 15 gün içinde açılan hesap sayısı bini geçti. Proje kapsamında, mevduat hesabı açarak en az 3 yıl düzenli ödeme yapanlara, ödeme miktarının en fazla yüzde 20'si ve yine en fazla 15 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor.
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