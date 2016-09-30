Doğalgaza indirim müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim uygulanacağını açıkladı. Doğalgazdaki indirim vatandaşın ve sanayicinin enerji faturasına yıllık 2.5 milyar lira indirim olarak yansıyacak. Böylece bir ailenin yıllık ortalama doğalgaz faturası 125 lira düşecek.



YÜZDE 10 YAPILACAK

Albayrak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiği ziyarette, yılbaşı itibarıyla özellikle İran tahkim davasıyla ilgili olumlu karar çıktıktan sonra buna bağlı olarak doğalgazda indirim olacağını söylediklerini hatırlattı. Tahkimle ilgili kararın yılın son çeyreğinde karar aşamasına geldiğini ve yıl sonundan önce uygulanacağını dile getiren Albayrak, "Halihazırda karar imza noktasına gelmediği için süreç tamamlanmadı ama inşallah kış gelmeden bu süreci başlatacağımızı ifade ettiğimiz için bu kış gelmeden bu indirim 1 Ekim'den başlamak üzere hem tüketiciye hem sanayiye yüzde 10 olarak yansıyacak" ifadelerini kullandı. Albayrak, doğalgaz fiyatlarındaki indirimin hane halkının gelirine ekstra bir kaynak oluşturmasının yanı sıra sanayideki maliyetleri de düşürerek daha fazla rekabet sağlayacağına dikkati çekti.



ELEKTRİĞE DE YANSIYACAK

Doğalgazdaki indirimin enflasyon da dahil birçok alana zincirleme etkisi olacağına inandıklarını belirten Albayrak, "Elektrikte bir zam öngörmüyoruz, inşallah bu maliyetlerin düşmesine dayalı önümüzdeki dönemde tam tersine elektrik maliyetlerinde düşüş olması yönünde bir hareket de olması muhtemel" diye konuştu. İndirimle 2016'nın son 3 ayında Türkiye'de doğalgaza ödenen toplam fatura 760 milyon TL azalacak. 2017'de ise bu rakam 2.5 milyar TL'yi bulacak.



PUTİN GELİYOR

Türk Akımı projesiyle ilgili müzakere sürecinin devam ettiğini aktaran Albayrak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9-13 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek 23. Dünya Enerji Kongresi için Türkiye'ye geleceğini belirtti. Albayrak, kongrenin çok önemli bir organizasyon olduğuna işaret etti.



KÖMÜRE MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Yerli kömür ve güneşte yeni ihalelerin yapılacağı bir sürece girildiğini dile getiren Bakan Albayrak, yıl sonundan önce gerçekleştirilecek kömür ihalesiyle ilgili 5-6 bölge belirlediklerini, bu bölgeleri iki kritere göre değerlendirdiklerini söyledi. Birinci kriterin bölgedeki arz talep dengesi olduğunu anlatan Albayrak, "İkincisi de o bölgedeki rezervlerin kalorifik değeri, yapılacak yatırımın geri dönüşü ve etkisi. Yürüttüğümüz çalışmalarda özellikle Ankara bölgesinde Çayırhan öne çıkıyor. Önümüzdeki hafta içinde ilana çıkacağını düşünüyoruz. Mevcut sahanın işletme devir hakkıyla elektrik alım garantisine dayalı açık eksiltme usulüyle 700-800 megavatlık kapasiteden elektriği kamuya en uygun şekilde sağlayacak bir yatırım olacak. 1 milyar doların üzerinde bir yatırım. Hem yerli kaynakları hem de istihdamın önünü açıp hem de maliyetleri aşağı çekeceğiz" diye konuştu.