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Yapılandırmaya faiz sınırı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeniden yapılandırma kapsamında bankaların uygulayacakları faiz oranlarına yönelik, "Bizim sisteme faizi, yeniden yapılandırmada empoze etme imkanımız yok, sadece kredi kartlarında Merkez Bankamızın aylık faiz anlamında bir üst limiti var, o dikkate alınacak ama onun dışındaki yeniden yapılandırmalar da bankalarla tüketiciler arasında bankanın maliyetleri, tüketicinin kredibilitesi gibi faktörler etkili oluyor" diye konuştu. Moody's kararını da değerlendiren Şimşek, "Türkiye'nin temelleri sağlam. Daha yüksek bir notu gerektiriyor" dedi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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