Yalancı çıktı

Skandal karara imza atan Moody's'i, rakamlar yalanlıyor. Moodys'in not indirimine gerekçe olarak gösterdiği büyüme hızı verisine bakıldığında, Türkiye'nin 28 üyeden oluşan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en hızlı büyüyecek ilk 4 ülke arasında yer alması, notun düşürülmesi kararının temelsiz olduğunu gösteriyor. IMF'nin 2016 verilerine bakıldığında, Türkiye, büyüme oranıyla İsveç, Polonya, Lüksemburg, Slovakya, Letonya, Litvanya, İspanya, Bulgaristan, Macaristan, Estonya, Hırvatistan, İngiltere, Slovenya, Hollanda, Danimarka, Kıbrıs, Almanya, Portekiz, Avusturya, Belçika, Fransa, İtalya, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan'dan oluşan 25 AB ülkesini geride bırakacak. Ekonomimizin 2016'da yüzde 3.8 büyüyeceği tahmin ediliyor. Aynı dönemde 28 üyeli AB ülkelerinden sadece İrlanda, Romanya ve Malta'nın büyüme hızı Türkiye'nin üzerinde yer alıyor.



22 ÜLKEYİ GEÇTİK

Söz konusu 3 ülkenin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüklüğü ise Türkiye'nin gerisinde. Türkiye'nin GSYH büyüklüğü, AB ülkeleri arasındaki Hırvatistan, Lüksemburg, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya, Portekiz, İsveç, İrlanda, Bulgaristan, Letonya, Danimarka, Slovenya, Litvanya, Estonya, Avusturya, Belçika, Malta, Finlandiya, Kıbrıs ve Yunanistan'dan oluşan 22 AB üyesi ülkenin üzerinde bulunuyor. Türkiye, bu yıl 751.2 milyar dolarla 28 AB üyesi arasında 7'nci sırada bulunuyor.