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oyuna girdi

Turkcell oyuna girdi
Turkcell, 2016 yılında dünyada 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen oyun pazarına Gamecell ile adım attı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, ilk aşamada platform üzerinden 2 binden fazla oyunun satışa sunulduğunu belirterek, "Dünyada her 3 kişiden 1'inin, Türkiye'de ise 30 milyon kişinin oyun oynadığı bir dönemdeyiz. BigKazan işbirliği ile hayata geçirdiğimiz ile hedefimiz Türkiye'de 30 milyon oyuncuya ulaşmak. Bu platformun oyunseverlerin sadece oyun satın aldıkları değil; turnuvalara katıldıkları, takım kurdukları, oyun dünyasından en son gelişmeleri takip ettikleri bir platform olmasını arzuluyoruz" dedi. Gamecell'de 20 lira ve üzeri oyun alan Superonline fiber kullanıcılarının, istedikleri bir gün Turbo Butonu'nu kullanarak Adil Kullanım Kotası ve hız limitine takılmadan oyunlarını indirebileceklerini söyleyen Bütün, oyunseverlere ayrıca Gamecell'in açılışına özel portalde bulunan tüm oyunların 1 hafta boyunca yüzde 25 indirimli olacağı müjdesini de verdi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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