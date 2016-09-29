THY, Amerikalı tur operatörlerine Türkiye’yi anlattı

THY'nin Chicago ofisinde gerçekleşen seminere katılan THY Chicago Müdürü Tuncay Eminoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı rehberlerinden Ziya Gökmen, ABD'de faaliyet gösteren yaklaşık 50 tur operatörü temsilcisine, Türkiye ve THY çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Eminoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seminerin özellikle THY'nin her gün İstanbul'a uçuş gerçekleştirdiği Chicago'da faaliyet gösteren tur operatörlerini hedef aldığını kaydetti. Türkiye'nin yanı sıra THY çalışmalarını da özetleyen seminerin, ABD merkezli turist sayısını artırmayı amaçladığını belirten Eminoğlu, "Seminerlerimize katılan tur operatörlerine, müşterilerine Türkiye hakkında sunabilecekleri kaynak sağlıyoruz. Çalışma, toplantılara katılan tur operatörlerini olumlu yönde etkiliyor. Bu noktada çok olumlu tepkiler alıyoruz." dedi.

Rehber Gökmen de global bir havayolu şirketi olan THY'nin Türk turizmine katkı sağlamak amacıyla başlattığı tanıtım çalışmasının, değişen turizm anlayışının en güzel örneklerinden olduğunu ifade etti. Turizm için ülkelerin doğal ve tarihi güzelliklerinin vazgeçilmez konular olduğunu ifade eden Gökmen, "Bu dönemde misafirperverlik, turistin ülkesindeki havaalanında başlıyor, Türkiye'ye tüm dünyada büyük bir ilgi var ama THY ile uçarak ülkemize gelen turistler farklı bir deneyim yaşamış oluyor. THY'nin bu bilinçle başlatmış olduğu çalışma tüm katılımcılardan olumlu tepkiler alıyor." diye konuştu.