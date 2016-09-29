Sebze-meyve ucuzlayacak

Gümrük ve Ticaret BakanıBülent Tüfenkci, gıda, sebze ve meyvefiyatlarını yakından izlediklerini vurgulayarak,"Önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz HalYasası ile biraz daha ucuz sebze ve meyveyeulaşılacak" dedi.
HAL YASASI GELİYOR
Tarladaki fiyatla perakende tezgahları arasında büyük farklılıklar bulunduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Bu farklılıkları giderebilme adına, aradaki zincirin açığa çıkması noktasında ürün künyelerinin faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştu. İlgili düzenlemenin hayata geçirildiğini aktaran Tüfenkci, "Bundan da önemlisi gıda fiyatlarını, sebze-meyve fiyatlarını çok daha yakından izleyerek, ona göre Gıda Komitesi'nin alacağı kararlar doğrultusunda müdahale mekanizmaları oluşturacağız" ifadelerini kullandı. Hal Yasası'nda yeni düzenleme yapacaklarını kaydeden Tüfenkci, "Bu yasayla beraber insanlarımız biraz daha ucuz sebze ve meyveye ulaşmış olacaklar" şeklinde konuştu.
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