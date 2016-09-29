  1. Dev buluşma İstanbul’da

Merkez’den indirim sinyali

Merkez’den indirim sinyali
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) sanayicilere seslendi. Son dönemde finansal koşullarda sıkılık ortaya çıktığını belirten , şöyle konuştu: "Mevduat ve kredi faizlerinin seviyesi ile kredi standartlarına baktığımızda gelinen noktada bu sıkılığın devam ettiğini söylemek mümkün. Ücret ve komisyonlar dahil edildiğinde özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar için finansman maliyetlerinin halen yüksek seviyelerde seyrettiğini görmekteyiz. Finansmanın vade ve teminat gibi diğer şartlarında da sıkılaşma gözlenmekte."
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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