Merkez’den indirim sinyali

Merkez Bankası BaşkanıMurat Çetinkaya, İstanbulSanayi Odası'nda (İSO)sanayicilere seslendi. Sondönemde finansal koşullardasıkılık ortaya çıktığını belirtenMurat Çetinkaya, şöyle konuştu:"Mevduat ve kredi faizlerininseviyesi ile kredi standartlarınabaktığımızda gelinen noktada busıkılığın devam ettiğini söylemekmümkün. Ücret ve komisyonlardahil edildiğinde özellikleküçük ve orta ölçekli firmalariçin finansman maliyetlerininhalen yüksek seviyelerdeseyrettiğini görmekteyiz.Finansmanın vade ve teminat gibidiğer şartlarında da sıkılaşmagözlenmekte."
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