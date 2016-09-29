İşte çeyrek altının fiyatı!

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 127 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 6 işlemde 1 milyon 896 bin 137,85 liralık ve 21 işlemde 31 milyon 807 bin 641,58 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 479 bin 200 liralık işlem hacmi görüldü.
ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 853,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ALTIN TÜRLERİ
|ALIŞ
|SATIŞ
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|127,20
|127,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|838,00
|853,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|116,00
|120,00
|Lira(Tam) Ziynet
|820,00
|836,00
|Yarım Ziynet
|409,00
|418,00
|Çeyrek Ziynet
|204,00
|209,00
- 29 Eylül 2016, Perşembe 16:32
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