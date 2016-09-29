Enerjik çağrı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın müşteri memnuniyetini artırmak ve istihdam yaratmak için büyük önem verdiği, elektrik dağıtım şirketlerinin kuracağı çağrı merkezlerinin ilki Denizli'de açıldı. Bereket Enerji Grubu'nun açtığı ADM-GDZ Çağrı Merkezi; Denizli, Aydın, Muğla, İzmir ve Manisa'ya hizmet verecek. 400 kişiye istihdam sağlayacak çağrı merkezinin açılışında konuşan Bakan Albayrak, "Türkiye genelinde açılacak 9 çağrı merkezinin ilkini Denizli'de açtık, ülke genelinde 2 binden fazla kişiye istihdam sağlayacağız" dedi. Bakan Albayrak, halkın ve yatırımcının memnuniyetinin takibinin yapılması gerektiğini ifade ederek, "Son 14 yıl içerisinde AK Parti iktidarında enerji sektöründe başarı hikayesi ortaya koyduk. Büyük yatırımlar ortaya koyduk. Enerji sektöründeki altyapı ihtiyacını da beraberinde getirdi. Dünyada Çin'den sonra enerji büyümesi ikinci sırada olan bir ülkeden bahsediyoruz" diye konuştu.



BÖLGENİN MERKEZİ OLACAĞIZ

Doğalgaz, enerji üretim ve madencilik sektörleri başta olmak üzere yerli ve yenilenebilir dönüşümü kısa sürede atılacak adım ve projelerle hayata geçirdiklerini belirten Bakan Albayrak, şunları söyledi: "Yıl sonuna doğru yerli ve yenilenebilir stratejinin ilk ayağı olarak, yerli kömürle ilgili ilk ihalemizi, güneş ihalemizi yaparak Türkiye'nin bölgede üretim ve AR-GE merkezi olmasına yönelik adımlar atacağız."



5 BİN İSTİHDAM

• Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için genişletilmiş bir kapasite ile devreye giren ADM-GDZ Çağrı Merkezi, yeni dönemde açılacak 9 çağrı merkezinin ilki oldu.

• Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa'da 4.8 milyon kişiye hizmet vermek üzere kurulan merkezde, 400 kişi görev yapacak.

• Grup, genişletilmiş kapasitesi sayesinde bölgede hizmet alan tüketicilerin çağrılarını 20 saniyede karşılayabilmeyi hedefliyor.

• Tekirdağ, Kars, Adana, Rize, Trabzon, Konya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da çağrı merkezleri oluşturulacak ve açılışlar Kasım'ın ortasına kadar devam edecek.

• Bu çağrı merkezlerinde 2 bin 28 kişi çalışacak, ayrıca dağıtım şirketleri sahada da hizmet kalitesini artırmak için yaklaşık 5 bin kişilik istihdam yaratacak.

• İkinci çağrı merkezi açılışını Adana'da Enerjisa yapacak.



'VIZ GELİR TIRIS GİDER'

Bakan Albayrak, Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına dikkat çekti. Felaket tellallığı ve algı yönetimine kulak asılmaması gerektiğini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu: "Birileri operasyon yapıyor, boş verin bunları biz işimize, önümüze bakacağız. Ekonomi olarak yol ortada, biri notu indirmiş (Moody's), kaldırmış vız gelir tırıs gider. Türkiye para politikaları noktasında her geçen gün istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Türk ekonomisi artık eski ekonomi değil. Biz geldiğimiz noktaya Moody's, S&P, Fitch ile gelmedik. Türkiye, 2003'ten 2013 Mayıs ayına kadar dünyada ekonomik anlamda destanlar yazarak geldi."



Hazal ATEŞ