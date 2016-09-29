Yıl, yaş ve prim şartlarınıtamamlamasına karşın Bağ-Kur prim borcu bulunduğuiçin emekli olamayanlar,muradına eriyor. Bu kişiler,31 Ekim'e kadar SosyalGüvenlik Kurumu'na başvurarakborçlarını yapılandırabilecek.Peşin ödemeyi seçenler, parayı2 Ocak'a kadar yatırmasınınardından, taksiti seçenlerde ödemeler tamamlanıncaemekli olabilecek. Borcunukapatmak isteyenlere deZiraat Bankası'ndan düşükfaizli kredi imkanı da var.Bağ-Kur'lular, hem borçtankurtulacak hem de beklemedenemekli olabilecek. Peşin ödemeyaptığı için gecikme zammıve faizi yerine hesaplananenflasyon tutarınınyarısını ödenecek. Kredinintaksitlerini de maaşı bağlanıncaödeyebilecek.Bu krediyi alabilmek içinöncelikle sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerineyapılandırma başvurusundabulunulması, buradan alınacak'Prim borcunu ödemesihalinde emekli olabilecek'yazısıyla Ziraat Bankası'namüracaat edilmesi gerekiyor.
NASIL YARARLANILIYOR?
Kredi imkanından; birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4B'den (Bağ-Kur) yaşlılık aylığı bağlanabilecekler, 4B prim borcunu ödemesi durumunda 4A'dan (SSK) yaşlılık aylığı bağlanabilecekler, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler yararlanabilecek.
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