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kredisi

prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar dikkat! Yapılandırma fırsatı sayesinde, 31 Ekim’e kadar başvuranlar borcunu kolayca kapatıp emekli olabilecek.

Emekli olmak isteyenlere büyük müjde!
Yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamasına karşın Bağ- Kur prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar, muradına eriyor. Bu kişiler, 31 Ekim'e kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak borçlarını yapılandırabilecek. Peşin ödemeyi seçenler, parayı 2 Ocak'a kadar yatırmasının ardından, taksiti seçenler de ödemeler tamamlanınca emekli olabilecek. Borcunu kapatmak isteyenlere de Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredi imkanı da var. 'lular, hem borçtan kurtulacak hem de beklemeden emekli olabilecek. Peşin ödeme yaptığı için gecikme zammı ve faizi yerine hesaplanan enflasyon tutarının yarısını ödenecek. Kredinin taksitlerini de maaşı bağlanınca ödeyebilecek. Bu krediyi alabilmek için öncelikle sosyal güvenlik il/ merkez müdürlüklerine yapılandırma başvurusunda bulunulması, buradan alınacak 'Prim borcunu ödemesi halinde emekli olabilecek' yazısıyla Ziraat Bankası'na müracaat edilmesi gerekiyor.

NASIL YARARLANILIYOR?
Kredi imkanından; birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4B'den (Bağ-Kur) yaşlılık aylığı bağlanabilecekler, 4B prim borcunu ödemesi durumunda 4A'dan (SSK) yaşlılık aylığı bağlanabilecekler, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler yararlanabilecek.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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