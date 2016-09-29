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Büyük fırsat

Milyonlarca vatandaş, ödemekte zorlandığı kredi ve kart borçlarını 72 aya varan taksit imkanıyla ödeyebilecek. Uygulama başladı, TAKVİM borçtan kurtulma yollarını anlatıyor...

İşte borçlardan kurtulma yolları
Tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenler ya da ödemekte zorlananlar için önemli bir imkan geldi. İsteyenler, bu borçları 72 aya varan vadeye yayarak ödeyebilecek. Başka bir deyişle, 72 aya kadar taksite böldürebilecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak önceki gün yürürlüğe giren ilgili yönetmelik sayesinde, borçlar kolaylıkla kapatılabilecek. Bankalara olan toplam 257 milyar liralık borç yapılandırılabilecek. Yapılandırmada faiz ise bankalara bırakıldı. Faiz oranını borcun bulunduğu banka belirleyecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen tüketicilerin borcu toplam ne kadar ödeyerek kapatacağına bakarak karar vermesi büyük önem taşıyor. İşte yapılandırma hakkında bilinmesi gerekenler:

Kimler yararlanacak?: Yapılandırmadan kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu daha düşük taksitlerle kapatmak isteyenler yararlanabilecek. Böylece borcunu ödemekte zorlananlar, bunu kapatabilme imkanına kavuşacak.

Nereye başvurulacak?: Borcun bulunduğu bankaya başvurmak gerekiyor.

Başvuru süresi ne kadar?: Başvuru için bir süre sınırı bulunmuyor.

Faiz dışında bir masraf olacak mı?: Kalan borcun yüzde 1'i, 2'si gibi herhangi bir ceza ve ek masrafı olmayacak. Faiz oranlarını ise banka belirleyecek.

Taşıt ve konut kredilerini kapsıyor mu?: Yeni yönetmelik sadece tüketici kredisi ve kredi kartı borcuna yönelik yapılandırma imkanını içeriyor.

Hangi borçları kapsıyor?: 72 aya varan yapılandırma imkanı, yönetmeliğin yayınlandığı 27 Eylül 2016'ya kadar olan bakiyeler için geçerli. Başvuru için süre sınırı ise yok.

● 72 ay vade zorunlu mu?: Borçlara 72 aya varan yapılandırma imkanı sunuldu. Maksimum vade 72 ay. İsteyen 72, isteyen 60 ya da 48 ay, dileyen daha düşük vade tercih edebilecek.

ÇİFTE FAİZE DİKKAT!
Yapılandırmada uygulanacak faiz oranı bankalara bırakıldı. Bankaya başvurarak kredi kartı borcunu yapılandıranların her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Burada 2 ihtimal bulunuyor. Birincisi, banka hiç faiz uygulamadan taksitlere bölüp asgari tutara ekler ve sadece yüzde 2.02'lik alışveriş faizini alır. İkinci ihtimal ise çifte faiz alınır. Önce yüzde 2.52'lik gecikme faizi alınıp, taksitler yine asgari ödemeye eklenir. Örneğin; 10 bin liralık borç 72 ay vade ile, ilk ihtimale göre tüketici aylık 202 lira yatırarak toplam 14 bin 544 lira ödemeyle borcunu kapatabilir. İkinci ihtimalde ise bu borç çifte faiz nedeniyle 22 bin 688 lira ödenerek bitirilebilir.

'YILLIK YÜZDE 4.5 OLMALI'
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankaların kredi kartlarının ve bireysel kredilerin mevcut borç bakiyelerini 72 aya kadar vadelendirmesi piyasada rahatlama sağlayacaktır. Ama uygulanacak faiz astronomik olmamalı, devletin sında uyguladığı yıllık yüzde 4.5 faiz oranı baz alınmalıdır" dedi.
Etiketler:
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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