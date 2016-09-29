Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Bankalar mevduat yarışına girmesin ama halkımız da lütfen Türkiye'ye operasyonların çekildiği bugünlerde bankaları mevduat faizi yarışı içine sokmasın" dedi. Taşkesenlioğlu, "KOBİ'lere 6 milyar TL kredi kullandırdığımız 2016'nın ilk 6 aylık döneminde, KOBİ kredisi artışının yaklaşık yüzde 40'ını tek başımıza gerçekleştirdik. 2016 yılı sonunda hem kredilerde hem aktif büyüklükte yüzde 16'lık büyüme hedefimizi yakalayacağız" diye konuştu.