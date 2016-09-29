Bankalar mevduat yarışına girmesin

Halkbank GenelMüdürü Ali FuatTaşkesenlioğlu,"Bankalar mevduat yarışınagirmesin ama halkımızda lütfen Türkiye'yeoperasyonların çekildiğibugünlerde bankalarımevduat faizi yarışıiçine sokmasın" dedi.Taşkesenlioğlu, "KOBİ'lere 6 milyar TLkredi kullandırdığımız 2016'nın ilk 6 aylıkdöneminde, KOBİ kredisi artışının yaklaşıkyüzde 40'ını tek başımıza gerçekleştirdik.2016 yılı sonunda hem kredilerde hemaktif büyüklükte yüzde 16'lık büyümehedefimizi yakalayacağız" diye konuştu.
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