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Bankalar mevduat yarışına girmesin

Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Bankalar mevduat yarışına girmesin ama halkımız da lütfen Türkiye'ye operasyonların çekildiği bugünlerde bankaları mevduat faizi yarışı içine sokmasın" dedi. Taşkesenlioğlu, "KOBİ'lere 6 milyar TL kredi kullandırdığımız 2016'nın ilk 6 aylık döneminde, KOBİ kredisi artışının yaklaşık yüzde 40'ını tek başımıza gerçekleştirdik. 2016 yılı sonunda hem kredilerde hem aktif büyüklükte yüzde 16'lık büyüme hedefimizi yakalayacağız" diye konuştu.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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