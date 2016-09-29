Bakann Albayrak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) gerçekleştirdiği ziyarette, yıl başı itibarıyla özellikle İran tahkim davasıyla ilgili olumlu karar çıktıktan sonra buna bağlı olarak doğalgazda indirim olacağını söylediklerini hatırlattı.

Tahkimle ilgili kararın yılın son çeyreğinde karar aşamasına geldiğini ve yıl sonundan önce uygulanacağını dile getiren Albayrak, "Hali hazırda karar imza noktasına gelmediği için süreç tamamlanmadı ama inşallah kış gelmeden bu süreci başlatacağımızı ifade ettiğimiz için bu kış gelmeden bu indirim 1 Ekim'den başlamak üzere hem tüketiciye hem sanayiye yüzde 10 olarak yansıyacak" ifadelerini kullandı.

Albayrak, doğalgaz fiyatlarındaki indirimin hane halkının gelirine ekstra bir kaynak oluşturmasının yanı sıra sanayideki maliyetleri de düşürerek daha fazla rekabet sağlayacağına dikkati çekti.

Doğalgazdaki indirimin enflasyon da dahil birçok alana zincirleme etkisi olacağına inandıklarını belirten Albayrak, "Elektrikte bir zam öngörmüyoruz, inşallah bu maliyetlerin düşmesine dayalı önümüzdeki dönemde tam tersine elektrik maliyetlerinde düşüş olması yönünde bir hareket de olması muhtemel." diye konuştu.