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Adba Londra’da elması kaptı

Adba Londra’da elması kaptı
Adba International, Londra'da Clarabridge'nin 'Customer Experience Champion Awards' yarışmasında en prestijli ödülü aldı. İstanbul merkezli şirket, müşteri ilişkilerine getirdiği yeni yaklaşımdan dolayı yüzlerce şirketi geride bırakıp, CX Diamond (elmas) ödülünün sahibi oldu. Ödülü, 'ın The Brand Age yayınının Londra temsilcisi Yasemin Bakan, Clarabridge yöneticisi Susan Ganeshan'dan aldı. Adba International Başkanı İsmail Bayazıt, "THY ile yaptığımız çalışmada yanıtlama süresini 10 dakika kadar düşürmemiz, çözüm odaklı yaklaşımımız ve memnuniyetteki artış, ödülü kazanmamızda rol oynadı" dedi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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