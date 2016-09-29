Adba Londra’da elması kaptı

Adba International, Londra'da Clarabridge'nin 'Customer ExperienceChampion Awards' yarışmasında en prestijli ödülü aldı. İstanbul merkezli şirket, müşteri ilişkilerine getirdiği yeni yaklaşımdan dolayı yüzlerce şirketi geride bırakıp, CXDiamond (elmas) ödülünün sahibi oldu. Ödülü, Adba International'ın The Brand Age yayınının Londra temsilcisi Yasemin Bakan, Clarabridge yöneticisi Susan Ganeshan'dan aldı. Adba International Başkanı İsmailBayazıt, "THY ile yaptığımız çalışmada yanıtlama süresini 10 dakika kadar düşürmemiz, çözüm odaklı yaklaşımımız ve memnuniyetteki artış, ödülü kazanmamızda rol oynadı" dedi.
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