5 milyon Rus gelecek

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Murat Şen, gelecek yıl ülkeye 5 milyon Rus turistin gelmesini beklediklerini söyledi. Yabancı misafirlerin, Türkiye'deki hizmet kalitesini ve doğal güzelliği, tatil yaptıkları diğer ülkelerde bulamadığını dile getiren Murat Şen, şöyle konuştu: "Bunların geri dönüşlerini alıyoruz. Türkiye'deki tatilin ne denli önemli, ucuz ve başka yerde bulunamaz olduğunu görüyorlar. 2023 yılındaki 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefine ulaşacağımıza eminiz."