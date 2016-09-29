5 milyon Rus gelecek

Türkiye OtelcilerFederasyonu(TÜROFED) YönetimKurulu Üyesi GaziMurat Şen, gelecek yılülkeye 5 milyon Rusturistin gelmesinibeklediklerini söyledi.Yabancı misafirlerin,Türkiye'dekihizmet kalitesini vedoğal güzelliği,tatil yaptıklarıdiğer ülkelerdebulamadığını dilegetiren MuratŞen, şöylekonuştu: "Bunlarıngeri dönüşlerinialıyoruz.Türkiye'dekitatilin ne denli önemli,ucuz ve başka yerde bulunamaz olduğunugörüyorlar. 2023 yılındaki 50 milyonturist, 50 milyar dolar gelir hedefineulaşacağımıza eminiz."
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