Moody’s suç işledi

21 Eylül Çarşamba günü yaptığıaçıklamasından iki gün sonra not indirimine gitmesine tepkiler büyüyor. Sözde bağımsız bir denetleme kuruluşu olan Moody's 'in olumsuz algı operasyonu oluşturmaya çalıştığı ve bu yaptığının suç olduğu belirtildi., Moody's'in not indiriminin piyasaları manipüle etme anlamını taşıdığını kaydederek, Moody's'in yanıltıcı açıklamaları ile yatırımcının önemli şekilde zarara uğratıldığını söyledi. "Moody's'in bir açıklama yapıp, iki gün sonrasında tersi bir aksiyon alması" diyen Ünver, şöyle devam etti; "Piyasanın ya da menkul kıymetlerin fiyatını etkileyecek açıklamalar 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre suç teşkil ediyor. Moodys'in 'ben yaptım, oldu' dememesi için özellikle kurumsal yatırımcıların. Hafta içinde Moody's yetkililerinin açıklaması yatırımcı kararını etkileyecek içerikte oldu. Buna benzer konularda sınırlı kişiye ulaşabilen yatırım bankaları raporlarının bile gelişmiş ülkelerdebiliyoruz. Raporlardaki tutarsızlık ve alınan aksiyondaki farklılıklar dünyanın hiçbir yerinde cezasız bırakılmaz." 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'inci maddesinde, "Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlarvegüne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar" ifadesine yer veriliyor.'in sipariş not indirimine prim tanımayan yatırımcılar gerek yurtiçinden gerek yurt dışından tepkilerini çok sert biçimde ortaya koyarken,dün de devam etti. Önceki gün gerçekleştirilen 3 ihalede, beklentinin altında faizle borçlanan ve 19.5 milyar lira ile satış miktarının 4 katı talep gören Hazine'nin dünkü iki ihalesinde de olumlu tablo değişmedi. İhaleleretalep geldi., Moody's'in kararı sonrasımakro ekonomik verilerdeolmadığını, belirterek,"Kararı verenlerin, Türkiye ekonomisineyönelik beklentilerinin gerçekleşmemesiüzerineuğradığınıtahmin ediyorum" dedi.Moody's'in kararı ile 3 liranın üzerini gören dolar, bu seviyelerden düşüşe geçti. Dün gün boyu düşüşünün sürdüren dolar 2.97 liranın altına kadar geriledi. Dolar günü ise 2.9790 liradan tamamladı. Pazartesi günü yüzde 3.8 düşen Borsa İstanbul da, dün günü yüzde 0.57'lik artışla 77.161 puandan kapattı. Gösterge tahvilin faizi tek hanede kalmaya devam etti.