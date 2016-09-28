Moody’s suç işledi

5 YIL HAPİS ALABİLİR
Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği (SPYD) Başkanı Arif Ünver, Moody's'in not indiriminin piyasaları manipüle etme anlamını taşıdığını kaydederek, Moody's'in yanıltıcı açıklamaları ile yatırımcının önemli şekilde zarara uğratıldığını söyledi. "Moody's'in bir açıklama yapıp, iki gün sonrasında tersi bir aksiyon alması çok ciddi bir suç" diyen Ünver, şöyle devam etti; "Piyasanın ya da menkul kıymetlerin fiyatını etkileyecek açıklamalar 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre suç teşkil ediyor. Moodys'in 'ben yaptım, oldu' dememesi için özellikle kurumsal yatırımcıların Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) şikayette bulunması gerekir. Hafta içinde Moody's yetkililerinin açıklaması yatırımcı kararını etkileyecek içerikte oldu. Buna benzer konularda sınırlı kişiye ulaşabilen yatırım bankaları raporlarının bile gelişmiş ülkelerde önemli tutarda cezalara çarptırıldığını biliyoruz. Raporlardaki tutarsızlık ve alınan aksiyondaki farklılıklar dünyanın hiçbir yerinde cezasız bırakılmaz." 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'inci maddesinde, "Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar" ifadesine yer veriliyor.
YATIRIMCI DİNLEMEDİ
Moody's'in sipariş not indirimine prim tanımayan yatırımcılar gerek yurtiçinden gerek yurt dışından tepkilerini çok sert biçimde ortaya koyarken, Hazine'nin ihalelerine rekor talep dün de devam etti. Önceki gün gerçekleştirilen 3 ihalede, beklentinin altında faizle borçlanan ve 19.5 milyar lira ile satış miktarının 4 katı talep gören Hazine'nin dünkü iki ihalesinde de olumlu tablo değişmedi. İhalelere 7.5 kat talep geldi.
HAYAL KIRIKLIĞI
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Moody's'in kararı sonrası makro ekonomik verilerde hiçbir sıkıntı olmadığını, belirterek, "Kararı verenlerin, Türkiye ekonomisine yönelik beklentilerinin gerçekleşmemesi üzerine çok büyük bir hayal kırıklığına uğradığını tahmin ediyorum" dedi.
DOLAR NOTÇUYU CİDDİYE ALMADI
Moody's'in kararı ile 3 liranın üzerini gören dolar, bu seviyelerden düşüşe geçti. Dün gün boyu düşüşünün sürdüren dolar 2.97 liranın altına kadar geriledi. Dolar günü ise 2.9790 liradan tamamladı. Pazartesi günü yüzde 3.8 düşen Borsa İstanbul da, dün günü yüzde 0.57'lik artışla 77.161 puandan kapattı. Gösterge tahvilin faizi tek hanede kalmaya devam etti.
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Moody sun yaptigi yanina birakilmamali ve dava acilmali yalan yanlis aciklamalarda bulundugu icin bunu bilerek yaptilar TÜRKIYEME zarar vermek icin cezalandirilmali dava acilmali
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