Dünyanın en büyük animasyon yapım şirketi Walt Disney, Twitter'ı satın almak için bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Eğlence devi, olası bir satışta ne kadar teklif verileceğini finansal danışmanlarıyla görüşmeye başladı. Uzmanlara göre Mickey Mouse'un yaratıcısı, Twitter'ı satın alarak video yayın stratejisini geliştirmeyi hedefliyor.