Kart borcuna 72 ay taksit

TALEP GEREKİYOR
Kredi kartı ile ilgili borçlarda tüketicilerin bankaya müracaat ederek yapılandırma talep etmesi gerekiyor. Yapılandırma talebinden sonra borç istenilen taksite bölünebilecek. Burada üst sınır ise 72 ay olacak. Yani vatandaş isterse borcunu 72 ayda (6 yıl) ödeyebilecek. Kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda 72 ay ile sınırlı olmak üzere taksitlendirilebilecek. Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Böylece vatandaş kredi kartını kullanırken borcunu sıfırlamış ve yeniden taksitlendirmiş olacak. Burada uygulanacak faizle ilgili ise bir açıklık bulunmuyor. Bankaların yapılandırma sırasında faiz uygulamayıp sadece asgari tutar üzerinden faiz almaları bekleniyor. Bu olmaz ise yapılandırmaya ayrı asgari tutara ayrı faiz de gündeme gelebilecek. Tüketici kredisi borcu bulunanlar da aynı şekilde borç bakiyelerini 72 aya kadar taksitlendirerek yapılandırabilecek.
48 AY İMKANI
Burada da borçlar ödenirken bir faiz uygulanıp uygulanmayacağı, ya da faiz oranının ne olacağı yönetmelikte belirtilmiyor. Bu arada tüketici kredisini yapılandırırken yeni bir kredi alıp bunu kapatmak isteyenler için ise taksit sınırı 48 ay olarak belirleniyor. Böylece vatandaş biriken borcunu bu şekilde kapatıp daha uzun vadede kredi kullanmış olacak. Burada da uygulanacak faiz oranı net olarak belirlenmedi.
FAİZ MAĞDURİYETİ OLMAYACAK
Toplam 257 milyar lira civarındaki kredi stokunun yeniden yapılandırma kapsamında olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bundan sonra kullandırılacak tüketici kredileri için 48 ay vade geçerli. 257 milyar liralık kredi bakiyesi otomatik yapılandırılacak anlamına gelmiyor. Bankalara yapılandırma yetkisi veriyoruz. Bir banka kredi alacağını, mutlaka 72 ay yeniden yapılandırılacak diye bir şart yok. Taşıt kredilerinin yeniden yapılandırma kapsamında olmamasının nedeni cari açık hassasiyetimizin olması. Tüketici ile banka arasında yeniden yapılandırmada faiz anlamında mağduriyet ortaya çıkarsa, bunu giderecek adım atarız" dedi.
BİR BAKIŞTA YENİ DÖNEM
Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi sınırı 9 aydan 12 aya çıkarıldı.
Altın alımlarında taksit sayısı 4 olacak.
Elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında taksit 6 ay olarak uygulanacak.
Hava yolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklamada 9 taksit olacak.
Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar, sağlık ürünü alımları, kulüp ve derneklere yapılan ödemeler ve vergi ödemelerinde taksit 9 ay olarak uygulanacak.
Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar için taksit yapılamayacak. Cep telefonuna taksit yok.
Yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanmayacak. Yani markette taksit yapılamayacak.
Kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri 72 ay ile sınırlı olmak üzere taksitlendirilebilecek. Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.
Konut bedelinin yüzde 80'i kredilendirilebilecek.
Tüketici kredilerinde maksimum vade 36 aydan 48'e çıktı.
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