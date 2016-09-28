Bakan talimatıyla ilk açılış Denizli’de

Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak'ın,müşteri memnuniyetini artırmakiçin büyük önem verdiği, elektrikdağıtım şirketlerinin kuracağı çağrımerkezlerinin ilki Denizli'de,Bereket Enerji Grubu tarafındanaçılacak. Denizli, Aydın, Muğla,İzmir ve Manisa'ya hizmet vermeküzere kurulan ADM-GDZ ÇağrıMerkezi, 400 kişiye istihdamsağlayacak. Merkezin açılışını,Bakan Albayrak, EkonomiBakanı Nihat Zeybekci veEnerji Piyasası DüzenlemeKurumu Başkanı Mustafa Yılmazbirlikte yapacak.ADM Elektrik Dağıtım,Aydın, Denizli ve Muğla'da 1.7milyon aboneye, GDZ ElektrikDağıtım ise İzmir ve Manisa'da3 milyon aboneye elektriksağlıyor. İki şirket yıllık toplamda22.5 milyon megawatsaat elektrikdağıtımı yapıyor.Ağustos ayında BakanAlbayrak elektrik dağıtımsektörüne, "Çağrı merkeziyatırımlarını Ekim ayına kadartamamlayın" uyarısında bulunarak,"İstediğimiz performansıyakalamaları lazım. Yakından takipediyorum. İyileşme yoksa külahlarıdeğişeceğiz" demişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.