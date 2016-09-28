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talimatıyla ilk açılış Denizli’de

Enerji ı Albayrak’ın ‘Çağrı merkezi kurun’ talimatı üzerine, ilk açılış Denizli’de yapılacak. 400 kişi istihdam edilecek

Bakan talimatıyla ilk açılış Denizli’de
Bakanı Berat Albayrak'ın, müşteri memnuniyetini artırmak için büyük önem verdiği, elektrik dağıtım şirketlerinin kuracağı çağrı merkezlerinin ilki Denizli'de, Bereket Enerji Grubu tarafından açılacak. Denizli, Aydın, Muğla, İzmir ve Manisa'ya hizmet vermek üzere kurulan ADM-GDZ Çağrı Merkezi, 400 kişiye istihdam sağlayacak. Merkezin açılışını, Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz birlikte yapacak. ADM Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla'da 1.7 milyon aboneye, GDZ Elektrik Dağıtım ise İzmir ve Manisa'da 3 milyon aboneye elektrik sağlıyor. İki şirket yıllık toplamda 22.5 milyon megawatsaat elektrik dağıtımı yapıyor. Ağustos ayında Bakan Albayrak elektrik dağıtım sektörüne, "Çağrı merkezi yatırımlarını Ekim ayına kadar tamamlayın" uyarısında bulunarak, "İstediğimiz performansı yakalamaları lazım. Yakından takip ediyorum. İyileşme yoksa külahları değişeceğiz" demişti.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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