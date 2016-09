Denizli'de Çağrı Merkezi açılışında konuşan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada, sektörün önemine vurgu yaparak bu alanda çok stratejik adımlar atacağını söyledi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

Önümüzde bir yol var ve bu yol bize yetmiyor. Bununla ilgili birçok yatırım ve bu yatırımların takibine dayalı bir süreci başlattık. Bunun ayaklarından bir tanesi olan halkımızın şikayetlerini dile getireceği çağrı merkezlerini Avrupa standartlarına çekmek için yeni bir süreç başlattık. Kriterlerimiz belliydi. 21 dağıtım bölgesi içinde Avrupa Mükemmellik Kalite ödülünü alacak şekilde yapılanmak.

Bu standartlarla bu kaliteyi ortaya koyduğunuz sürece, ilk olarak müşteri memnun olur. Müşteri memnun olunca şirketin çarpan değeri her geçen gün daha yukarı çıkıyor. Uzun soluklu bir süreç.. İnşallah daha güzel neticelerle karşı karşıya kalacağımız bir süreç olacak.

YENİ BİR SÜRECE GİRİYORUZ

Önemli dönüşümlere şahit olacağımız yeni bir sürece giriyoruz. Alt yapı yatırımlarından, enerji yatırımlarından vazgeçemeyiz. Bakanlık olarak bu şuurdan hareketle doğalgaz, enerji üretimi ve madencilik sektörü başta olmak üzere yerli dönüşümü hayata geçiriyoruz.

Yıl sonuna doğru bunun ilk ayağı olarak yerli kömürle ilgili ilk ihalemizi ve güneş ihalemizi yaparak bir ilki gerçekleştirecek ilk adımları atacağız.

Bu stratejik vizyondan hareketle. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu stratejik vizyondan hareketle 15 Temmzu'dan daha fazla çalışmak zorunda olduğumzuzun farkındayız.

15 TEMMUZ BİR MİLATTIR

15 Temmuz'da Türkiye çok büyük bir milat yaşadı. 15 Temmuz kelimelerin tükendiği, insanımızın kendi iradesiyle nasıl bir cesaretle sahip çıktığı bir tarih olarak kayıtlara geçti.

Size bir anımı anlatmak istiyorum. Yaklaşık 1 ay önce Venezüella'dan bir heyet geldi. Resmi toplantıları yaparken şu tebrikle giriş yaptılar. Sizleri tebrik ediyoruz. Siz bir dünya rekoru kırdınız. 79 milyon insanınızla Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim 2002 yılındaki rekorumuzu geçtiniz.

MOODY'S'İN NOT İNDİRİMİ

Birileri not indirmiş, kaldırmış umrumuzda olmayacak. Vız gelir tırıs gider. Ülke olarak büyümeye, dik duruşumuza devam edeceğiz. Bu oyunun farkındayız elhamdülillah. Maşallah ekonomimizi her geçen gün daha iyiye gidiyor. Türkiye bölgede en güvenilir en istikrarlı partner olmaya devam edecek.