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22 şirkete atandı

FETÖcü 22 şirkete kayyum atandı
FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Koza ve Boydak Holding'in ardından aralarında; Holding iştirakleri, Delta Mühendislik, Entegre A.Ş., Nurkay Makine, ANT Emlak ve Fi Yapı gibi şirketlerin bulunduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileri olarak atanacak. MASAK'ın hazırladığı raporda, şüpheliler ve firmalar arasında yüksek miktarda para transferlerinin yapıldığı, ayrıca firmaların birbirleriyle ilişkili olduğu, karşılıklı olarak devir işlemlerinin tamamlandığı, bu şekilde para transferleri yapıldığı, /PDY üyelerinin 'himmet' adı altında para toplayarak şirketin hesaplarına dahil ettikleri de kaydedildi. Ayrıca, 2012'den bugüne kadar yurt dışına 1 katrilyon lira para transferinin yapıldığı ifade edildi.

GÜLCAN DEMİRCİ
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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