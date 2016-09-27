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de 5 müjde

İncelemeler 3 yıla düşecek, ceza yükü hafifleyecek. yi düzenli yatırana indirim yapılırken, işi bozulanlara taksit imkanı getirilecek. ödemesi uygulanacak

Vergide 5 müjde
Hükümet, ekonomideki gelişmeler ve ihtiyaçları dikkate alarak vergi sisteminde önemli değişikliklere gidiyor. 5 yıllık incelemeleri nedeniyle çok yüksek miktarda cezalarla karşı karşıya kalan mükellefler de nefes alacak. Yeni sistemle; konut kredisiyle ev alanlar, kira geliri elde eden ev sahipleri, işadamlarına yönelik bulunan tespitler önce mükellefle paylaşılacak. Eksiklikler mükellefe iletilerek 15 günlük süre verilecek ve 'Gelin ödemenizi yapın' denilecek. Mükellefler vergi incelemelerinin hangi aşamada olduğunu internet ortamından 'online' takip edebilecek. Vergi inceleme elemanından her türlü bilgiyi talep etme hakkına kavuşulacak. İnceleme tutanağının sonucuna göre nasıl bir rapor hazırlanacağı konusunda mükellef bilgilendirilecek. Böylece itiraz hakkı etkin bir şekilde kullanılabilecek.

TECİL YERİNE TAKSİT
Vergi incelemelerinde mükellefin geriye dönük 3 yıllık karnesi çıkarılacak. Bu sürede vergisini düzenli ödeyenler için vergi indirimi yapılacak. Bu uygulama ile geçmişe dönük matrah artırımı talepleri de gelmeyecek. Maliye, yeni dönemde vergisini düzenli ödeyen ancak işlerin ters gitmesi nedeniyle zora giren mükellefin de elinden tutacak. Mevcut uygulamadaki 'tecil' yerine, uzun vadelerde taksit imkanı, faiz alınmaması ve teminat istenmemesi seçenekleri getirilecek.

2017'DE BAŞLAYACAK
Maliye Bakanı , mükellefin geçmiş 5 yıla ilişkin hesaplarının incelenebildiğini anımsatarak, "2017'den itibaren başlayan dönemlerde vergi inceleme süresi artık 3 yıl olacak. Hem mükelleflerimiz için geriye dönük belirsizlik ortadan kaldırılacak, hem de maliye daha etkin bir denetim ortamına kavuşacak" dedi.

HAZAL ATEŞ
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  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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