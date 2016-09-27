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lere 70 milyon lira

Sağlıksız madenlere 70 milyon lira ceza
Bakanı Berat Albayrak, İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından geçen yıl 6 bin 494 maden sahasının iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlendiğini belirterek, "Yapılan sorgulamalara göre, 2015 yılında bin 86 adet idari para uygulaması yapılmış olup, 69 milyon 66 bin lira tahakkuk gerçekleştirilmiştir. Denetlenen sahaların 77'sinin faaliyetleri durdurulmuştur" dedi. İşverenlerin çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, maden işletmelerinde en az bir maden mühendisinin çalıştığını, işletmenin büyüklüğüne göre teknik eleman bulundurulmasının zorunlu olduğunu kaydetti.
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  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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