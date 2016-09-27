Sağlıksız madenlere 70 milyon lira ceza

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıBerat Albayrak, Maden İşleri GenelMüdürlüğü (MİGEM) tarafından geçen yıl6 bin 494 maden sahasının iş sağlığıve güvenliği açısından denetlendiğinibelirterek, "Yapılan sorgulamalara göre,2015 yılında bin 86 adet idari para cezasıuygulaması yapılmış olup, 69 milyon 66bin lira tahakkuk gerçekleştirilmiştir.Denetlenen sahaların 77'sinin faaliyetleridurdurulmuştur" dedi. İşverenlerinçalışanlarının sağlık ve güvenliğinisağlamakla yükümlü olduğunu vurgulayanBakan Albayrak, maden işletmelerindeen az bir maden mühendisinin çalıştığını,işletmenin büyüklüğüne göre teknikeleman bulundurulmasının zorunluolduğunu kaydetti.
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