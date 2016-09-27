Promosyon yarışı

Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon için rekabet yine kızışacak. Promosyon anlaşmasının Ziraat Bankası ile imzalanması beklenirken; özel bankalar da emekli müşterilerini kaybetmemek, yenilerini kazanmak için kampanyalara hız verecek. Kazanan, emekli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bankaların görüşme maratonunun ardından promosyon çalışması tamamlandı. Pazarlıklarda en yüksek teklif özel bankalardan geldi. Ancak her ilçede şubelerinin olmaması nedeniyle 'Emekliler maaşını almakta zorlanır' düşüncesi oluştu, gözler Ziraat Bankası'na çevrildi. Emeklilere promosyon için protokolün Ziraat Bankasıile imzalanması bekleniyor.
KAMUNUN PAYI % 90
Ancak bu durum özel bankaları harekete geçirecek. Emekli müşterileri kaybetmemek için kampanya düğmesine basılacak. Bankalar, halen maaşını kendi şubelerine taşıyan emeklilere yönelik pek çok kampanya gerçekleştiriliyor. Para-puan gibi hediyeler verilirken;ücretsiz işlemler sunuluyor, bankacılıkişlemlerinde kolaylıklar sağlanıyor. Yeni durumda özel bankalar, kampanyalarının dozunu artıracak. Rekabetten de emekliler kazançlı çıkacak. Emeklilere yılda yaklaşık 125 milyar liralık maaş ödemesi yapılıyor. Halen emeklilere maaş ödemesi dağılımında kamu bankaları yaklaşık yüzde80'lik paya sahip bulunuyor. PTT ile bu oran yüzde 90'a ulaşırken; özel bankaların payı ise yüzde 10 civarında...
TUTARI 2 KRİTERBELİRLEYECEK Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmaya göre; ödemelerde taban fiyat formülü uygulanacak. Taban promosyon tutarı belirlenecek. Bütün emekliler için '0-500, 500-bin, bin-2 bin arası ve 2 bin lira üstü maaş alanlar' olmak üzere kademelendirme yapıldı. Emekli aylığının tutarına ve sistemde kalma süresine göre promosyon tutarı kademeli olarak artacak. Maaşı yüksek olan, maaşını hemen çekmeyen emeklinin promosyonu daha yüksek olacak.
Emekliler promosyon protokolu imzalandıktan sonra en çok parayı veren bankayı seçip maaşlarını taşıyacak. Böylece 12 milyon emekli maaşı için büyük bir rekabet başlayacak.
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