Paul Doany dümene geçti

Türk Telekom'un yeni CEO'su Dr. Paul Doany göreve başladı. Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Hariri, Doany'nin, Türk Telekom'u özelleştirmeden sonraki 5 yıl boyunca sabit, mobil, genişbantta ve ayrıca eğlence, BT ve eğitim gibi bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında güçlü performans gösteren bir özel şirketler grubuna dönüştürme yolunda başarılı çalışmalara liderlik ettiğini bildirdi. Hariri, "Doany'nin, liderliği ve vizyonu ile grubumuzun güçlü mirası üzerine, yeni başarılar inşa ederek şirketimizi daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyorum" dedi.