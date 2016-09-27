Paul Doany dümene geçti

Türk Telekom'un yeni CEO'su Dr.Paul Doany göreve başladı. Şirkettenyapılan açıklamada görüşlerine yer verilenTürk Telekom Yönetim Kurulu BaşkanıMohammed Hariri, Doany'nin, TürkTelekom'u özelleştirmeden sonraki 5 yılboyunca sabit, mobil, genişbantta ve ayrıcaeğlence, BT ve eğitim gibi bilişim ve iletişimteknolojileri alanlarında güçlü performansgösteren bir özel şirketler grubunadönüştürme yolunda başarılı çalışmalaraliderlik ettiğini bildirdi. Hariri, "Doany'nin,liderliği ve vizyonu ile grubumuzungüçlü mirası üzerine, yeni başarılar inşaederek şirketimizi daha yüksek seviyeleretaşıyacağına inanıyorum" dedi.
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