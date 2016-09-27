Midilli’ye şehir hattı kuruluyor

Yunanistan'ın Kuzey Ege Adaları Ekonomik Kalkınma Ofisi Başkanı Thrasos Kalogridis, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzdeniz şirketinin yeni yapılan katamaranı, Alsancak Limanı-Midilli arasında çalışacak. Tahminimize göre 17 Mayıs 2017'de ilk sefer yapılacak. Bu, bizim yıllardır hayalimizdi" dedi. Mevcut durumda İzmir'den Midilli'ye gelebilmek için önce karayoluyla Ayvalık'a gidilmesi gerektiğini, bunun zaman ve para kaybına neden olduğunu aktaran Kalogridis, bu seferlerle Alsancak Limanı'ndan yaklaşık 2.5 saatlik yolculukla Midilli Limanı'navarılabileceğini dile getirdi. Bu seferler sayesinde Midilli'ye gelen Türk turist sayısının yüzde 30 artması bekleniyor.
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