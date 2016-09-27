  1. Paul Doany dümene geçti
  2. Özel bankalardan promosyon yarışı

Midilli’ye kuruluyor

Midilli’ye şehir hattı kuruluyor
Yunanistan'ın Kuzey Ege Adaları Ekonomik Kalkınma Ofisi Başkanı Thrasos Kalogridis, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzdeniz şirketinin yeni yapılan katamaranı, Alsancak Limanı- Midilli arasında çalışacak. Tahminimize göre 17 Mayıs 2017'de ilk sefer yapılacak. Bu, bizim yıllardır hayalimizdi" dedi. Mevcut durumda İzmir'den Midilli'ye gelebilmek için önce karayoluyla Ayvalık'a gidilmesi gerektiğini, bunun zaman ve para kaybına neden olduğunu aktaran Kalogridis, bu seferlerle 'ndan yaklaşık 2.5 saatlik yolculukla Midilli Limanı'na varılabileceğini dile getirdi. Bu seferler sayesinde Midilli'ye gelen Türk turist sayısının yüzde 30 artması bekleniyor.
Etiketler: , ,
  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar