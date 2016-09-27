İş’te dünya çapında hamle

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Türkiye İş Bankası, yurt dışı menşeli 13 farklı yerel ödeme sistemiyle işlem yapabilme olanağı sağlayan Sanal POS'u müşterilerinin kullanımına sundu. Açıklamaya göre; banka, elektronik ticaretle uğraşan üye işyerlerine ALIPAY (Çin), IDEAL (Hollanda), GIROPAY (Almanya), EPS (Avusturya), QIWI (Rusya, Kazakistan, Ukrayna), SOFORT (Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İtalya, Fransa, İspanya), MYBANK (Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Yunanistan), ENTERCASH (Almanya, Avusturya, Finlandiya, İsveç), BANCONTACT (Belçika), MULTİBANCO (Portekiz) , PRZELEWY24 (Polonya), TRUSTYPAY (Macaristan, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti), SAFETYPAY (Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Meksika, Nikaragua, Panama, Peru, Avusturya, Almanya, Hollanda) ile tahsilat yapabilme olanağı sağlıyor.
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