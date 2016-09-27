Deutsche Bank iflasa gidiyor

Deutsche Bank,tarihinin en kötü günleriniyaşıyor. 'Mortgage'a dayalımenkul kıymetler faaliyetlerikonusunda ABD'de AdaletBakanlığı ile sürdürdüğümücadelede 14 milyardolarlık ceza ödemesine karar verilen bankaiçin Alman hükümeti de adım atmayacağınıaçıkladı. Bankanın hisseleri 1992 yılındanbu yana en kötü performansını sergiledi.Hisseler dün yüzde 6 düşerek 10.63 euroseviyesini gördü. Bankanın durumu Almanekonomisini de tehdit ediyor.
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