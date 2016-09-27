Deutsche Bank iflasa gidiyor

Deutsche Bank, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. 'Mortgage'a dayalı menkul kıymetler faaliyetleri konusunda ABD'de Adalet Bakanlığı ile sürdürdüğü mücadelede 14 milyar dolarlık ceza ödemesine karar verilen banka için Alman hükümeti de adım atmayacağını açıkladı. Bankanın hisseleri 1992 yılından bu yana en kötü performansını sergiledi. Hisseler dün yüzde 6 düşerek 10.63 euro seviyesini gördü. Bankanın durumu Alman ekonomisini de tehdit ediyor.