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369 projeyi solladı ü kaptı

369 projeyi solladı ödülü kaptı
İstanbu (İYH) Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası, 370 proje arasında yapılan değerlendirme sonucunda '2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü. Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından düzenlenen yarışmanın leri Atina'da sahiplerini buldu. Yarışmanın bu yılki büyük ödülünü İYH, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası ile kazandı. İYH'nin 2015'te açtığı yarışma sonucu, Türk-İslam kültürünün ve 'un zengin kültürel mirasının önemli motiflerinden lale çiçeğinden ilham alınarak yapılan tasarım Pininfarina ve AECOM imzasını taşıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen 370 proje arasında yapılan değerlendirme sonucunda İtalyan mimar ve eleştirmenlerin oluşturduğu jüri tarafından layık görülen ödülü, Atina'da düzenlenen törende İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, Pininfarina ve AECOM yöneticileri ile birlikte aldı.
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  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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