369 projeyi solladı ödülü kaptı

İstanbu YeniHavalimanı (İYH) Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası, 370 projearasında yapılan değerlendirme sonucunda '2016 UluslararasıMimarlık Ödülü'ne layık görüldü. Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından düzenlenen yarışmanın ödülleri Atina'da sahiplerini buldu. Yarışmanın bu yılki büyük ödülünü İYH, Hava Trafik KontrolKulesi veTeknik Binası ile kazandı. İYH'nin 2015'te açtığı yarışma sonucu, Türk-İslam kültürünün ve İstanbul'un zengin kültürel mirasının önemli motiflerinden lale çiçeğinden ilham alınarak yapılan tasarım Pininfarinave AECOM imzasını taşıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen 370 proje arasında yapılan değerlendirme sonucunda İtalyan mimar ve eleştirmenlerin oluşturduğu jüri tarafından layık görülen ödülü, Atina'da düzenlenen törende İGAHavalimanları İnşaatıCEO'su Yusuf Akçayoğlu,Pininfarina ve AECOMyöneticileri ile birlikte aldı.
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