Ziraat birinci oldu

Ziraat Bankası, '2016 StevieUluslararası İş Ödülleri'nde bankacılıkkategorisinde en beğenilen ve tercih edilenbanka seçildi. Açıklamaya göre, Ziraat, 60farklı ülkeden ve her sektörden 3 bin 800'üaşkın adayın katıldığı Stevie Uluslararası İşÖdülleri'nde, dünyanın her yerinden yaklaşık39 bin kişinin oylarının değerlendirmesiylebelirlenen oylamada bankacılık kategorisindeen çok oyu alarak 'en beğenilen ve tercihedilen' banka seçildi.
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