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Ziraat birinci oldu

Ziraat birinci oldu
, '2016 Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde bankacılık kategorisinde en beğenilen ve tercih edilen banka seçildi. Açıklamaya göre, Ziraat, 60 farklı ülkeden ve her sektörden 3 bin 800'ü aşkın adayın katıldığı Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde, dünyanın her yerinden yaklaşık 39 bin kişinin oylarının değerlendirmesiyle belirlenen oylamada bankacılık kategorisinde en çok oyu alarak 'en beğenilen ve tercih edilen' banka seçildi.
Etiketler:
  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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