Emekliye en az 500 TL promosyon

12 milyona yakın emekliye promosyonda sona gelindi. Yılbaşına kadar Ziraat Bankası ile protokolün imzalanması bekleniyor. Hazırlanan çalışmaya göre, 3 yıl için en az 500 lira ödenecek. Aylık dilimleri ve maaşı bankada tutma süresi bu tutarı yukarı çekebilecek
Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği promosyon çalışması tamamlandı. Bankalarla aylardır yürütülen pazarlıkların sonunda promosyon masasında kamu bankaları kaldı. Daha cazip teklifte bulunan özel bankalar ilçelerde şubesi olmadığı, emeklilerin aylık almakta zorlanacağı dikkate alınarak elendi. Promosyon pazarlığında gözler bin 700 şubesi, 24 bin personeli ile Türkiye'nin en ücra bölgelerinde bile hizmet veren Ziraat Bankası'na çevrildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın vereceği talimatla Ziraat Bankası ile yılbaşına kadar protokolün imzalanması bekleniyor. ÇalışmaBakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Biraz daha cazip veren özel bankalarımız var. Ancak sadece il merkezlerinde şubeleri var. Biz emeklimizintıkır tıkır aylığını alacağı bir sistem istiyoruz.Bunun için mücadele ediyoruz. Son hamleyiBaşbakanımız'a bırakacağız" dedi.
TABAN FİYAT FORMÜLÜ
Çalışma Bakanlığı, emekliye promosyon çalışmasını tamamladı, gözler Başbakanlık'a çevrildi. Bakanlık'ın yaptığı çalışmaya göre; ödemelerde taban fiyat formülü uygulanacak. Önerilen 500 lira asgari tutar olacak, aylık dilimlerine göre yukarı çekilebilecek. Emekli aylığı ve sistemde kalma süresine göre kademeli olarak promosyon ödemesi yapılacak. Süleyman Soylu'nun Çalışma Bakanlığı döneminde yapılan pazarlıklarda, bankalar her yıl sisteme yeni giren yaklaşık 500 bin emekli için 3 yıllığına 500 lira promosyon teklif etti. Tüm emekliler için '0-500, 500-bin,bin-2 bin arası ve 2 bin lira üstü maaşalanlar' olmak üzere kademelendirme yapıldı. Bankaların emekli aylığına ve sistemde kalma süresine göre promosyon ödemesi yapılması öngörüldü. Anlaşma sağlanmasının ardından ilgili banka, 3 yıl için belirlenen rakamda emekliye ödeme yapacak.
TÜM MAAŞLAR DEĞİŞECEK Emeklilerin yılbaşına kadar promosyana kavuşması bekleniyor. Ocak ayında da tüm emekliler zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını enflasyon belirleyecek. Maaşlara, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak. Memur emeklileri ise memurlar gibi yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını alacak. Ayrıca enflasyon farkı ihtimali de var.
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bu promasyonu alsınlar dişimi kıracağım ancak devlet bankası olursa belki başkası vermez zaten olsaydı şimdiye kadar olurdu.
yalanlarınızı sevsinler emekliye promosyon yılbaşı geldimi 2023 tarihine atarsınız
Çalışma Bakanı ayrı telden çalıyor,si ayrı telden çalıyorsunuz.bizler kime inanacağız,milleti uyutmayın.
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