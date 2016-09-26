17.5 milyarlık nefes

Kredi kartı ve tüketici kredisi bakiyelerini ödemekte zorlanan vatandaşlar borçlarını 72 ay vadeye yayabilecek. Karar kapsamında 17.5 milyar liralık borç yapılandırılabilecek.



GÖZLER BDDK'DA

Yapılandırmanın detaylarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ilgili düzenlemesinin ardından netleşmesi bekleniyor. Borçlu durumdaki tüketici lehine 'nefes aldıracak' uygulamaların yer alacağı düzenlemeler, ihtiyaç kredilerini ve bireysel kredi kartlarını kapsayacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan karara göre; kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri, kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda bir defaya mahsus en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere bankalar tarafından taksitlendirilecek. İhtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin de borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlanacak. BDDK verilerine göre, takipteki ihtiyaç kredileri 10.3 milyar lira ve takipteki bireysel kredi kartları 7.2 milyar liraya kadar çıkıyor.