İşte yeni trenlerin özellikleri! Hızı dudak uçuklatıyor

Siemens Ulaşım Bölümü Direktörü Cüneyt Genç, son yüksek hızlı tren setinin test için Viyana'ya gönderildikten sonra TCDD'ye teslim edileceğini söyledi.

Genç, "Türkiye için özel tasarlanan 6 yüksek hızlı tren seti bu yıl içinde Türkiye hatlarında kullanılmaya başlanacak." dedi.

TCDD tarafından Siemens'ten alınan 7 tren setinden ilkinin Mayıs 2015'te Ankara-Konya hattında seferlerine başladığını anımsatan Genç, 100 metrelik son setin de en kısa sürede Türkiye'ye gönderileceğini söyledi.



YENİ TRENLERİN HATLARI

İç ve dış tasarımındaki uyumuyla tasarımda kalite ödülü "Red Dot"a layık görülen Velaro serisi yüksek hızlı tren platformunun son nesli olan tren setlerinin, Ankara-Konya hattının yanı sıra Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya'daki mevcut hatlarda ve yapımı devam eden Ankara-Sivas, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hatlarında kullanılması planlanıyor.

HIZI 320 KM/S

Saatte 320 kilometre hız yapabilen çok yüksek hızlı yeni tren setleri, geniş restoran bölümü, özel tasarımlı business class odaları, gelişmiş eğlence ve telekomünikasyon sistemleriyle serinin diğer trenlerinden ayrılıyor.

YOLCULUKTA İNTERNET

Söz konusu trenlerde kullanılan son teknoloji ürünü iletişim sistemleri sayesinde yolcular internet hizmeti alabiliyor, haberleri takip edebiliyor, video ya da canlı TV yayını izleyebiliyor.